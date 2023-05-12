В Мелитополе два района обесточены после взрыва на севере города

Сегодня, 12 мая, в Мелитополе прозвучал взрыв. Наиболее отчетливо он был слышен жителям северной части города. В связи с этим в большинстве жилых домов было отключено электричество. Как сообщает администрация Мелитополя, микрорайоны Ханда и Красная горка были полностью обесточены. Известно, что на станции «Таврия-Энерго» сработали защитные системы. На данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения в городе.