Стали известны подробности атаки на Луганск двумя ракетами со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Луганска с применением двух крылатых ракет – по предварительной версии, задействованные снаряды используются на оперативно-тактическом комплексе «Гром». Сообщается, что два административных здания недействующих компаний «Поли-пак» и «Милам» разрушены и повреждены, повреждено также остекление шести жилых домов.