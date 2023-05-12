Стали известны подробности атаки на Луганск двумя ракетами со стороны ВСУ

Представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказали о подробностях нанесенного по территории ЛНР удара со стороны ВСУ.
Вооруженные силы Украины совершили обстрел Луганска с применением двух крылатых ракет – по предварительной версии, задействованные снаряды используются на оперативно-тактическом комплексе «Гром». Сообщается, что два административных здания недействующих компаний «Поли-пак» и «Милам» разрушены и повреждены, повреждено также остекление шести жилых домов.
Ранее представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили две ракеты по Луганску. Происшествие случилось 12 мая в 18:30 по московскому времени.