В Госдуме предложили конфисковать все денежные активы Бельгии

Как сообщают РИА Новости, сделать это он рекомендует в качестве контрмер по отношению к властям Бельгии, которые выделили Украине новый пакет гражданской помощи за счет российских активов. Брюссель перечислил киевской стороне сумму объемом 92 млн евро.