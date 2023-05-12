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В Госдуме предложили конфисковать все денежные активы Бельгии

Политика
В Госдуме предложили конфисковать все денежные активы Бельгии

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил конфисковать все бельгийские активы, находящиеся в российских банках.

Как сообщают РИА Новости, сделать это он рекомендует в качестве контрмер по отношению к властям Бельгии, которые выделили Украине новый пакет гражданской помощи за счет российских активов. Брюссель перечислил киевской стороне сумму объемом 92 млн евро.

«Необходимо асимметрично ответить на эту выходку», - заявил представитель власти.

Изъятые деньги Каргинов предложил потратить на восстановление Донбасса, а шаг Бельгии назвал «международным преступлением».

«Западное сообщество - это большой бандит», - констатировал депутат.

Ранее стало известно, что Брюссель заблокировал российские активы на сумму, превышающую 60 млрд евро.
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