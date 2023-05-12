Американец оплатил секс с несовершеннолетней наркотиками, от которых позже скончалась ее подруга

Мужчина из Бронкса был арестован за секс с 16-летней девушкой и оплату «услуги» наркотическими таблетками, повлекшими смерть ее подруги. Об этом сообщает издание New York Post.
Вирджил Уордлоу был арестован в четверг вечером за встречу с несовершеннолетней девушкой. За «свидание» Уордлоу заплатил 40 долларов и две таблетки наркотического вещества. 31-летний мужчина встретился с подростком в отеле в Бронксе после того, как договорился об этом в одной из социальных сетей.
Он написал «Как насчет сделки?» и предложил ей таблетки. Сначала девушка отказалась, однако он предложил дополнительные 40 долларов и стороны достигли соглашения. После «свидания» девушка и ее подруга приняли таблетки, «почувствовали себя плохо и перегрелись». Они залезли в холодную ванну, где 16-летняя девушка потеряла сознание. Позже проснувшись, она обнаружила, что ее подруга не подает признаков жизни. Уордлоу обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и в распространении наркотиков. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее СМИ сообщили о задержании жительницы Пензы, занимавшейся распространением деткой порнографии. Она продавала интимные фотографии собственной 11-летней дочери.