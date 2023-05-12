Американец оплатил секс с несовершеннолетней наркотиками, от которых позже скончалась ее подруга

Он написал «Как насчет сделки?» и предложил ей таблетки. Сначала девушка отказалась, однако он предложил дополнительные 40 долларов и стороны достигли соглашения. После «свидания» девушка и ее подруга приняли таблетки, «почувствовали себя плохо и перегрелись». Они залезли в холодную ванну, где 16-летняя девушка потеряла сознание. Позже проснувшись, она обнаружила, что ее подруга не подает признаков жизни. Уордлоу обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и в распространении наркотиков. Ему грозит пожизненное заключение.