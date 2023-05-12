Посетитель ресторана в Саратове подавился мясом и умер

Ранее сообщалось о гибели мужчины из-за падения с балкона квартиры на 20-м этаже на Гжатской улице в Санкт-Петербурге. Бригада скорой помощи не смогла ему помочь, поскольку он скончался еще до ее приезда на место происшествия.