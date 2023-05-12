Посетитель ресторана в Саратове подавился мясом и умер

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале сообщил о смерти посетителя местного ресторана от механической асфиксии (подавился куском мяса). Мужчине было 58 лет.
Происшествие случилось в ресторане «Брудершафт», расположенном по адресу: набережная Космонавтов, дом №7. Бригада скорой медицинской помощи получила вызов в 19:15, время подъезда к месту расположения кафе составляло 14 минут, однако мужчина скончался еще до ее приезда.
Ранее сообщалось о гибели мужчины из-за падения с балкона квартиры на 20-м этаже на Гжатской улице в Санкт-Петербурге. Бригада скорой помощи не смогла ему помочь, поскольку он скончался еще до ее приезда на место происшествия.