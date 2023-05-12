Российского футболиста Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей из-за драки

Сообщается, что причиной для отстранения спортсмена стало участие в крупной драке после футбольного матча. Тогда, в ходе потасовки, Сулейманов ударил в лицо полузащитника «Маккаби» Долева Хазиза. Решение об отстранении было принято против еще нескольких участников конфликта. Все они получили ограничения вплоть до 15 матчей чемпионата.