Российского футболиста Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей из-за драки

Федерация футбола Израиля сообщила, что приняла решение дисквалифицировать российского нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за тель-авивский «Хапоэль» на правах аренды, на 10 матчей чемпионата Израиля. Информация об этом появилась на сайте РБК Спорт.
Сообщается, что причиной для отстранения спортсмена стало участие в крупной драке после футбольного матча. Тогда, в ходе потасовки, Сулейманов ударил в лицо полузащитника «Маккаби» Долева Хазиза. Решение об отстранении было принято против еще нескольких участников конфликта. Все они получили ограничения вплоть до 15 матчей чемпионата.
Ранее стало известно, что УЕФА не будет менять место проведения финала Лиги чемпионов.