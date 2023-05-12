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Западным ученым удалось добыть воду из лунного грунта с помощью обычного домашнего прибора

Общество
Западным ученым удалось добыть воду из лунного грунта с помощью обычного домашнего прибора

Исследователи из Соединенных Штатов Америки и Великобритании решили вопрос с обеспечением дальнейших миссий на Луну. В этом им помогла самая обычная микроволновка. Об этом пишет 5-tv.ru.

Довольно давно ученые обнаружили, что в реголите на спутнике Земли присутствуют маленькие льдинки, однако лишь совсем недавно начались исследования в этой области. Считается, что открытие позволит облегчить организацию полетов людей на Луну, поскольку станет возможным обеспечивать будущие колонии достаточным количеством жидкости.

Ранее сообщалось, что российские астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за год приступили к осуществлению внекорабельной деятельности на Международной космической станции.
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