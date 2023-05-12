Западным ученым удалось добыть воду из лунного грунта с помощью обычного домашнего прибора

Довольно давно ученые обнаружили, что в реголите на спутнике Земли присутствуют маленькие льдинки, однако лишь совсем недавно начались исследования в этой области. Считается, что открытие позволит облегчить организацию полетов людей на Луну, поскольку станет возможным обеспечивать будущие колонии достаточным количеством жидкости.