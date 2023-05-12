Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Под контролем противника меньше двух квадратных километров — Пригожин о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Армия
Под контролем противника меньше двух квадратных километров — Пригожин о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» заняли еще 40 тысяч метров территории противника. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин, его слова передает пресс-служба.

«Музыканты» продвинулись по разным направлениям до 200 метров. Под контролем ВСУ в Бахмуте находится уже меньше двух квадратных километров.

«Пока я перемещался, подразделения ЧВК "Вагнер" заняли еще 40 тысяч метров, продвинувшись до 200 метров в различных направлениях. Под контролем противника остаются менее двух километров квадратных», — сообщил Пригожин.

Недавно руководитель «оркестра» предложил члену комитета Госдумы по обороне Виктору Соболеву поехать в зону спецоперации. Так Пригожин ответил на заявления, что ЧВК «Вагнер» не имеет права критиковать Минобороны из-за «снарядного голода».
пригожин бахмут СВО сводка
Военкоры ФАН