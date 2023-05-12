Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях против стратегически важных объектов России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом санкционном пакете, который затрагивает российские компании и граждан.
Сегодня, 12 мая, вступил в силу новый санкционный пакет против граждан России и ряда российских компаний. Под запретом оказались критически и стратегически важные объекты на территории Украины. Также санкции затронули российских граждан, которые так или иначе были связаны с этими предприятиями, написал Зеленский в своих социальных сетях. Он отметил, что весомая часть санкций была наложена на компании, которые принадлежали гражданам России, находящихся под санкциями.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об одном из пакетов антироссийских санкций, который накладывал ряд ограничений на деятельность и активы российских граждан. В частности, запреты коснулись лиц сферы спорта и IT.