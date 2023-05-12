Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях против стратегически важных объектов России

Сегодня, 12 мая, вступил в силу новый санкционный пакет против граждан России и ряда российских компаний. Под запретом оказались критически и стратегически важные объекты на территории Украины. Также санкции затронули российских граждан, которые так или иначе были связаны с этими предприятиями, написал Зеленский в своих социальных сетях. Он отметил, что весомая часть санкций была наложена на компании, которые принадлежали гражданам России, находящихся под санкциями.