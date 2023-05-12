Арестованный в США Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием и властями Массачусетса

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, как гражданин РФ Владислав Клюшин отказался сотрудничать со следствием в американской тюрьме. Последний обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами.
Сегодня, 12 мая, Антонов посетил заключенного Клюшина в тюрьме на территории США. Несмотря на многочисленные предложения со стороны властей Америки о сделке со следствием, Клюшин отказался от нее и намерен добиться справедливости в связи с необоснованным обвинением и полностью оправдать себя, заявил Антонов во время брифинга с журналистами после посещения тюрьмы, где содержится Клюшин.
Дипломат добавил, что дата вынесения приговора назначена на 23 мая. По имеющимся обвинениям в мошенничестве и киберпреступлениях с банковскими счетами, Клюшину грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Антонов рассказал об «комфорте», который предоставлен россиянину в американской тюрьме. По словам посла, Клюшин содержится в ужасных условиях, однако имеет постоянную возможность общаться со своими родственниками по телефону.