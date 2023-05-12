Арестованный в США Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием и властями Массачусетса

Сегодня, 12 мая, Антонов посетил заключенного Клюшина в тюрьме на территории США. Несмотря на многочисленные предложения со стороны властей Америки о сделке со следствием, Клюшин отказался от нее и намерен добиться справедливости в связи с необоснованным обвинением и полностью оправдать себя, заявил Антонов во время брифинга с журналистами после посещения тюрьмы, где содержится Клюшин.