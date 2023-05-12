Тяжелоатлетам из России разрешили участвовать в международных турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске российских и белорусских тяжелоатлетов до международных соревнований. Об этом сообщил сайт издания РБК Спорт.
Спортсмены, которым разрешили участвовать в турнирах, должны будут выступать под нейтральным флагом и обязаны пройти дополнительные проверки. К международным соревнованиям также были допущены все представители вспомогательного спортивного персонала и организаторы мероприятий.
Отдельно уточняется, что к международным турнирам не будут допущены представители командных видов спорта, спортсмены, поддерживающие проведение СВО или как-либо причастные к вооруженным силам.
Ранее китайская тяжелоатлетка заработала три золотые медали на чемпионате Азии.