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Тяжелоатлетам из России разрешили участвовать в международных турнирах

Спорт
Тяжелоатлетам из России разрешили участвовать в международных турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске российских и белорусских тяжелоатлетов до международных соревнований. Об этом сообщил сайт издания РБК Спорт.

Спортсмены, которым разрешили участвовать в турнирах, должны будут выступать под нейтральным флагом и обязаны пройти дополнительные проверки. К международным соревнованиям также были допущены все представители вспомогательного спортивного персонала и организаторы мероприятий.

Отдельно уточняется, что к международным турнирам не будут допущены представители командных видов спорта, спортсмены, поддерживающие проведение СВО или как-либо причастные к вооруженным силам.

Ранее китайская тяжелоатлетка заработала три золотые медали на чемпионате Азии.
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