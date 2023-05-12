В Сети раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского за его слова о поставках Storm Shadow

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его слов благодарности в адрес британских властей за передачу Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Комментаторы призвали Зеленского начать думать о мирном урегулировании украинского кризиса. По мнению многих, поставки новых вооружений только затягивают конфликт. Некоторые пользователи рассказали, что им стыдно за власть Соединенного королевства и упрекнули главу Украины в «выдаивании» все большего количества британских ресурсов.
Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики обсудили дальнейшие действия по вопросам в области обороны в преддверии грядущего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.