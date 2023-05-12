Пригожин: МО РФ утратило территории на правом фланге Бахмута

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет принимать участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет в Подмосковье. По мнению бизнесмена, особой ценности мероприятие не несет. Он вспомнил, что в прошлом году «кроме собачки с гранатометом на спине» ничего интересного не было.