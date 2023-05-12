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Пригожин: МО РФ утратило территории на правом фланге Бахмута

Армия
Пригожин: МО РФ утратило территории на правом фланге Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте на 400 метров. Заявление основателя компании Евгения Пригожина передает его пресс-служба.

На сегодняшний день противник занимает в городе площадь два квадратных километра. Общее продвижение «музыкантов» достигло 132 тысяч «квадратов».

«С правого фланга МО РФ утрачены еще сегодня территории. Количество кв. км уточняется», — добавил Пригожин.

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет принимать участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет в Подмосковье. По мнению бизнесмена, особой ценности мероприятие не несет. Он вспомнил, что в прошлом году «кроме собачки с гранатометом на спине» ничего интересного не было.
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