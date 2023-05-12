Дипломат Анатолий Антонов рассказал о заключенном в США россиянине Владиславе Клюшине

По словам Антонова, Клюшина намеренно поместили в тюрьму Массачусетса, где условия одни из самых жестоких. Однако, несмотря на это, россиянин сохраняет оптимистичный настрой, продолжает отрицать свою вину и пытается добиться справедливости, рассказал Антонов во время брифинга с журналистами после посещения заключенного. Он также отметил, что ему дали возможность общаться со своей семьей по телефону, поэтому он находится в постоянном контакте с Россией.