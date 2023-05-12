Российская авиакомпания анонсировала старт полетов в Грузию

Российская авиакомпания «Азимут» совместно с грузинской Georgian Airways запускает перелеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщил сайт издания РБК.
Сообщается, что российские рейсы из Москвы в Тбилиси запланированы уже с 16 мая. Грузинская сторона планирует начать авиаперелеты с 18 мая.
«Надеюсь в ближайшие десять дней начнем полеты», подтвердил информацию президент Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
Отдельно грузинская авиакомпания отмечает, что для начала запуска международного трафика необходимо предварительно урегулировать некоторые остающиеся «формальности», дабы ничего не помешало старту авиаперевозок.
Ранее стало известно, что информация об ослеплении пилотов рейса Сочи – Москва оказалась «преувеличенной».