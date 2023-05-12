Государственный секретариат экономики Швейцарии исключил использование активов ЦБ РФ на восстановление Украины

При этом руководитель службы информации государственного органа Антье Берчи заявила, что официальный Берн внимательно следит за дискуссиями, которые ведутся на эту тему в странах Евросоюза. Напомним, что 10 мая правительство Швейцарии озвучило сумму средств Центробанка России, которые в настоящий момент хранятся на территории европейской страны. По данным швейцарских властей, она составляет порядка 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).