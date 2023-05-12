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Государственный секретариат экономики Швейцарии исключил использование активов ЦБ РФ на восстановление Украины

Экономика
Государственный секретариат экономики Швейцарии исключил использование активов ЦБ РФ на восстановление Украины

Представители Государственного секретариата экономики Швейцарии прокомментировали возможность использования активов Центрального банка РФ, находящихся в стране, на восстановление Украины. В ведомстве исключили подобный вариант, пишет ТАСС.

При этом руководитель службы информации государственного органа Антье Берчи заявила, что официальный Берн внимательно следит за дискуссиями, которые ведутся на эту тему в странах Евросоюза. Напомним, что 10 мая правительство Швейцарии озвучило сумму средств Центробанка России, которые в настоящий момент хранятся на территории европейской страны. По данным швейцарских властей, она составляет порядка 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).

Ранее Банк России предупредил россиян о повышенных рисках хранения средств на счетах за рубежом. По данным регулятора, меры закрытия счетов касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов РФ.
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