Государственный секретариат экономики Швейцарии исключил использование активов ЦБ РФ на восстановление Украины

Представители Государственного секретариата экономики Швейцарии прокомментировали возможность использования активов Центрального банка РФ, находящихся в стране, на восстановление Украины. В ведомстве исключили подобный вариант, пишет ТАСС.
При этом руководитель службы информации государственного органа Антье Берчи заявила, что официальный Берн внимательно следит за дискуссиями, которые ведутся на эту тему в странах Евросоюза. Напомним, что 10 мая правительство Швейцарии озвучило сумму средств Центробанка России, которые в настоящий момент хранятся на территории европейской страны. По данным швейцарских властей, она составляет порядка 7,4 млрд франков (около 8,3 млрд долларов).
Ранее Банк России предупредил россиян о повышенных рисках хранения средств на счетах за рубежом. По данным регулятора, меры закрытия счетов касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов РФ.