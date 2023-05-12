На стыке Маяковского и Пастернака: каким было творчество поэта Андрея Вознесенского

Сегодня, 12 мая 2023 года, могло бы исполниться 90 лет Андрею Вознесенскому — выдающемуся советскому и российскому поэту, одному из ярких представителей поколения шестидесятников, чье творчество было особенно актуальным во время хрущёвской оттепели.
Корреспондент ФАН пообщался с поклонником Вознесенского, политическим и экономическим аналитиком Владимиром Соловейчиком, который с удовольствием поделился своими впечатлениями от творчества поэта.
«Я с юности читаю стихи Вознесенского, и особенно хочу выделить его поэму Лонжюмо, посвященную Владимиру Ленину, — сказал эксперт. — Считаю ее одной из вершин советской поэзии! Что же касается общего вклада Вознесенского, то должен напомнить, что он принадлежал к поколению шестидесятников и был одним из его лидеров».
Однако в настоящее время, с горечью добавил собеседник ФАН, этот выдающийся поэт оказался незаслуженно забыт.
«И я даже удивился, когда вы позвонили и попросили о нем рассказать, — заметил Соловейчик. — Вознесенский в своем творчестве продолжал новаторские традиции Владимира Маяковского, которые заключались в реформации языка и манере изложения поэтического текста. С другой стороны, в юности он был довольно близок с Борисом Пастернаком — и оставил о нем великолепные прозаические воспоминания!»
Собеседник ФАН отметил, что Вознесенский в лучших своих стихах добивался того, что было в поздних стихах Пастернака — «прозрачной ясности, простоты, которая сродни гениальности».
«И эти два великих имени — Маяковского и Пастернака — во многом определили его творческий путь, — заметил эксперт. — Вознесенский стал в Советском Союзе, а затем и в современной России живым наследником их великих традиций. Очень многим он известен как автор стихов «О графе Рязанове и его любви к Кончите», ставших поэтической основой для известной рок-оперы «Юнона и Авось».
Более того, продолжил Соловейчик, Вознесенский написал немало стихов, которые впоследствии станут песнями, очень популярными в 70-80-е годы.
«К творениям поэта обращался такой советский композитор, как Раймонд Паулс, — заметил собеседник ФАН. — Благодаря этому, в частности, появился такой хит, как «Миллион алых роз»! Многие его стихи звучали в советских фильмах, что сделало Вознесенского настоящим народным поэтом».
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