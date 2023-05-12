На стыке Маяковского и Пастернака: каким было творчество поэта Андрея Вознесенского

Сегодня, 12 мая 2023 года, могло бы исполниться 90 лет Андрею Вознесенскому — выдающемуся советскому и российскому поэту, одному из ярких представителей поколения шестидесятников, чье творчество было особенно актуальным во время хрущёвской оттепели.