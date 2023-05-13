Сергей Безруков поделился впечатлениями от премьеры спектакля «Собака на сене»

Здесь в сценическом коктейле смешались объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, нежные мечты, ревность и, конечно же, ее величество любовь. Все это — вымышленный мир героев комедийного спектакля, созданный режиссером Александром Коручековым. Творец рассказал, что заниматься постановкой спектакля из золотого века профессионального театра оказалось для него очень интересной задачей.