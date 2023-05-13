Сергей Безруков поделился впечатлениями от премьеры спектакля «Собака на сене»

Комедия знаменитого испанского драматурга Лопе де Веги «Собака на сене», написанная им более 400 лет назад, ожила на сцене Московского Губернского театра. Сумятица любовных сомнений кружит головы всем без исключения героям постановки и не оставляет зрителя равнодушным ни на минуту.
Здесь в сценическом коктейле смешались объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, нежные мечты, ревность и, конечно же, ее величество любовь. Все это — вымышленный мир героев комедийного спектакля, созданный режиссером Александром Коручековым. Творец рассказал, что заниматься постановкой спектакля из золотого века профессионального театра оказалось для него очень интересной задачей.
«Там действительно своя особая природа актерской игры, есть свои правила, которые не просто придуманные, а правила, которые наши коллеги — комедианты XVII века, даже не открыли, а просто проявили. Они показали, как можно существовать на сцене, чтобы это было ясно и понятно. Тут есть определенная природа игры, которая свойственна старинному театру, но она, если ей овладеть, выглядит очень современно», — отметил Александр Коручеков.
Художники Губернского театра, когда работали над постановкой, вдохновлялись знаменитой испанской архитектурой. В игровом пространстве угадывается сад дворца, а свет создает причудливые узоры, пробиваясь сквозь ажурные решетки беседок, где блуждают и мечутся главные герои. Художественный руководитель театра Сергей Безруков поделился впечатлениями от новой постановки.
«Это действительно достойный спектакль о любви. Очень яркий, очень красивый, очень сочный, очень испанский, потому что тут очень яркая отсылка к Андалусии и Испании. Это настолько классно, вкусно сделано, как у Саши всегда это происходит — очень стильно. Это современный театр, безусловно. От декорации до музыкального сопровождения здесь все работает на одну замечательную идею — рассказать в очередной раз о любви», — заявил Безруков.