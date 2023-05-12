Роспотребнадзор предписал МГУ провести противоэпидемические мероприятия против кори в связи с заболеванием студента

Роспотребнадзор предписал Московскому государственному университету провести противоэпидемические мероприятия против кори в связи с заболеванием учащегося учебного заведения.
Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Из-за инцидента заразившийся студент исторического факультета был проведен на удаленное обучение, указали в управлении Роспотребнадзора по Москве в ходе общения с представителями прессы.
«В адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — резюмировали в ведомстве.
Прежде эпидемиолог Ольга Мамаева озвучила главные опасности кори. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».