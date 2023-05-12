В Тверской области ввели единовременную выплату в размере одного миллиона рублей для молодых учителей

Региональную выплату смогут получить учителя с высшим образованием в возрасте до 35 лет, работающие в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, размер платежа составит один миллион рублей.
Согласно информации, полученные денежные средства молодые специалисты смогут направить на покупку жилья, оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки, а также погашение основного долга или оплату процентов по кредиту.
Подобное решение было принято на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей. Как известно, средства на материальную поддержку будут выделены из регионального бюджета. Однако следует отметить, что получателями не смогут стать участники федеральной программы «Земский учитель».
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой внедрить новую систему оплаты труда для учителей. По ее словам, большинство специалистов меняют место работы из-за «низких зарплат в системе школьного образования».