Свыше 2,4 млн сирийских беженцев вернулись на родину при содействии Москвы и Дамаска

Иными словами, генерал предложил в числе прочих выпустить на свободу потенциальных экстремистов, что пагубно скажется на стабильности в Ближневосточном регионе. Своим заявлением он признал неспособность США обеспечить безопасность на незаконно захваченных территориях и тот факт, что присутствие американцев в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом лишь усугубляет положение. В заявлении российской и сирийской сторон отмечено, что аналогичная ситуация сохраняется и в районе города Эт-Танф, также занятого Соединенными Штатами.