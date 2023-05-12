Свыше 2,4 млн сирийских беженцев вернулись на родину при содействии Москвы и Дамаска

Власти арабской республики оказывают помощь желающим вернуться на родину, однако присутствие США пагубно влияет на безопасность в стране.
Минобороны России опубликовало совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и Сирии касательно возвращения беженцев из республики на родину.
В ведомстве отметили, что в настоящее время Москва и Дамаск продолжают оказывать вынужденным переселенцам помощь, обеспечивая желающим безопасную транспортировку домой и создавая им достойные условия для жизни в Сирии. Всего на сегодняшний день на родину вернулось 2 435 508 сирийцев.
В заявлении затронута и тема февральских землетрясений, после которых инфраструктура многих населенных пунктов в северных регионах республики была повреждена или разрушена. Власти страны приняли национальный план ликвидации последствий катаклизма, который предусматривает справедливое распределение льгот пострадавшим. В частности, им будут предоставлены льготные кредиты для восстановления домов, также Дамаск намерен создать фонд поддержки для жертв стихии.
Послабления получат и крупные предприниматели, которые спонсируют средние и малые инвестиционные проекты. Кроме того, как отмечено в документе, власти Сирии уделяют особое внимание развитию промышленности, ремесленного дела и сельскохозяйственного сектора.
Тем не менее положительным инициативам Москвы и Дамаска активно препятствуют США и их союзники. В частности, глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла в беседе с зарубежными СМИ подчеркнул необходимость скорейшей «репатриации» семей боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) из лагеря беженцев Аль-Хол: на этом объекте они якобы могут подвергнуться массовой идеологической обработке со стороны террористов-«проповедников».
Иными словами, генерал предложил в числе прочих выпустить на свободу потенциальных экстремистов, что пагубно скажется на стабильности в Ближневосточном регионе. Своим заявлением он признал неспособность США обеспечить безопасность на незаконно захваченных территориях и тот факт, что присутствие американцев в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом лишь усугубляет положение. В заявлении российской и сирийской сторон отмечено, что аналогичная ситуация сохраняется и в районе города Эт-Танф, также занятого Соединенными Штатами.
Москва и Дамаск призвали международное сообщество обратить внимание на пагубные последствия американской оккупации на севере и юго-востоке Сирии. В заявлении отмечено, что США воруют там нефть и сельскохозяйственную продукцию, при этом поддерживая санкции против республики. Незаконная деятельность Вашингтона создает проблемы на пути Сирии к восстановлению и стабильности, в связи с чем для улучшения ситуации требуется вывести иностранные войска и передать лагеря беженцев под контроль легитимного правительства страны.
США столь же активно вредят Сирии и на международной арене. Недавно представитель Госдепа Ведант Патель подверг критике решение Лиги арабских государств о восстановлении членства Дамаска. По словам чиновника, Сирия «не заслужила повторное вступление» в эту организацию, и Вашингтон пока не планирует рассматривать вопрос нормализации отношений с республикой.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация