Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком

В ходе переговоров позиции Украины и Великобритании в преддверии международных мероприятий были скоординированы, указал Зеленский. Речь шла о грядущем саммите НАТО в Вильнюсе. Также украинский лидер обсудил с британским премьер-министром перспективы оборонного сотрудничества, передает Argumenti.ru.