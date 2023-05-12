Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонные переговоры. Во время общения политики затронули тему оборонного сотрудничества.
В ходе переговоров позиции Украины и Великобритании в преддверии международных мероприятий были скоординированы, указал Зеленский. Речь шла о грядущем саммите НАТО в Вильнюсе. Также украинский лидер обсудил с британским премьер-министром перспективы оборонного сотрудничества, передает Argumenti.ru.
«Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь», — рассказал Зеленский.
Ранее появилась информация, что глава украинского государства планирует провести встречу с папой римским Франциском 13 мая. Официальных подтверждений этому пока не поступало.