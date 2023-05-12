Президент Молдавии Майя Санду обратилась к Канаде с просьбой ввести санкции против некоторых соотечественников

Глава Молдавии Майя Санду обратилась к властям Канады с просьбой ввести ограничения в отношении некоторых граждан страны. Она отчиталась об итогах встречи с генерал-губернатором в Оттаве.
По ее словам, обсуждались проблемы Молдавии, образовавшиеся на фоне конфликта Украины с Россией. Она попросила Канаду ввести санкции в отношении «беглых олигархов». На странице в социальной сети Санду отметила, что это поможет в борьбе с коррупцией.
Как сообщает Infox.ru, в Молдавии задействуют меры для подавления оппозиции, сторону которой разделают большинство граждан. В частности в стране запретили использовать георгиевские ленточки на День Победы.