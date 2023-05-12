Президент Молдавии Майя Санду обратилась к Канаде с просьбой ввести санкции против некоторых соотечественников

По ее словам, обсуждались проблемы Молдавии, образовавшиеся на фоне конфликта Украины с Россией. Она попросила Канаду ввести санкции в отношении «беглых олигархов». На странице в социальной сети Санду отметила, что это поможет в борьбе с коррупцией.