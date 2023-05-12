Сенатор Владимир Круглый заявил о повышенной необходимости в медсестрах и фельдшерах в зоне СВО

Несмотря на то, что частичная мобилизация в 2022 году не касалась женщин, медсестра — это военно-учетная специальность, и необходимость в таких работниках в зоне СВО есть. Представительницы указанной профессии, желающие помогать раненым бойцам, могут заключить контракт с Минобороны РФ, вступить в добровольческое формирование или поехать работать волонтером, отметили в ведомстве.