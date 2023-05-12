Сенатор Владимир Круглый заявил о повышенной необходимости в медсестрах и фельдшерах в зоне СВО

Заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый рассказал, что в зоне СВО необходимость в медработниках среднего звена особенно велика. По словам спикера, именно от квалификации медсестер и фельдшеров зависит жизнь и судьба солдат, пишет «Парламентская газета».
Круглый подчеркнул, что сейчас время эвакуации раненого бойца сокращено до минимума — до получения высокотехнологичной помощи в московских госпиталях проходит не больше суток. Это помогает военнослужащим вернуться в строй даже после тяжелейших ранений, отметил медик.
«И эта четкая работа зависит от компетенции не только врачей, но и средних медработников. Это люди первого контакта», — пояснил Владимир Круглый.
От того, насколько правильно будет оказана медицинская помощь на первом этапе, зависит и прогноз выздоровления пациента, считает сенатор. В случае, если драгоценное время упущено, человек может погибнуть или получить осложнения.
Несмотря на то, что частичная мобилизация в 2022 году не касалась женщин, медсестра — это военно-учетная специальность, и необходимость в таких работниках в зоне СВО есть. Представительницы указанной профессии, желающие помогать раненым бойцам, могут заключить контракт с Минобороны РФ, вступить в добровольческое формирование или поехать работать волонтером, отметили в ведомстве.