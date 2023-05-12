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Владимир Путин присвоил гендиректору «Военфильма» Игорю Угольникову звание народного артиста России

Общество
Владимир Путин присвоил гендиректору «Военфильма» Игорю Угольникову звание народного артиста России

Российский лидер Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру, режиссеру и гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову.

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" – Угольникову Игорю Станиславовичу», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Вдобавок звание заслуженного артиста РФ присвоили артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко. Орденом Почета награжден артист балета Андрис Лиепа. Профессор кафедры «Российского института театрального искусства – ГИТИСа» Наталья Зверева получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».

В начале мая также президентским указом звание «Герой труда Российской Федерации» присвоено бригадиру горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения Эдуард Щербина, сообщил портал «Yтро.ру».
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