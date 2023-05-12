Владимир Путин присвоил гендиректору «Военфильма» Игорю Угольникову звание народного артиста России

Российский лидер Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру, режиссеру и гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову.
«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" – Угольникову Игорю Станиславовичу», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Вдобавок звание заслуженного артиста РФ присвоили артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко. Орденом Почета награжден артист балета Андрис Лиепа. Профессор кафедры «Российского института театрального искусства – ГИТИСа» Наталья Зверева получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».
В начале мая также президентским указом звание «Герой труда Российской Федерации» присвоено бригадиру горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения Эдуард Щербина, сообщил портал «Yтро.ру».