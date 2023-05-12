«Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска»: Пригожин ответил на высказывание депутата Соболева

Члену комитета Госдумы по обороне Виктору Соболеву, заявившему, что представители ЧВК «Вагнер» не имеют права критиковать Минобороны России из-за «снарядного голода», следует самому отправиться в зону СВО. Такое мнение высказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Бизнесмен также отметил, что Соболеву следует вспомнить, что он — человек военный, получавший социальную поддержку от России и проживший беззаботную жизнь.
«Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска, которые, кстати, сегодня бросили еще один очень значимый кусок территории. И поэтому рассказ про тактические отходы не что иное, как бегство, драпание, тотальная трусость, и то, что ляжет позором на историю нашей страны на ближайшие многие годы», — сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Пригожин также отметил, что «музыканты» кровью и телами товарищей брали под контроль эти территории. И если бы такие как Соболев занимались делом — то, по словам Пригожина, в присутствии ЧВК «Вагнер» на фронте не было бы никакой необходимости.