Гендиректор МАГАТЭ Гросси намерен создать мощную защиту Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не намерен отступать от идеи создания защиты Запорожской атомной электростанции.
Гросси продолжает активно вести переговоры со всеми сторонами, которые хотят защитить ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, все проиграют, если произойдет ядерная авария, которая негативно скажется на окружающей среде и здоровье огромного количества людей. Он считает, что нельзя оставлять станцию незащищенной, и намерен довести дело до конца.
Ранее издание Wall Street Journal написало о том, что ООН считает «провальной» инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Высокопоставленные чиновники международной организации пытались взять на себя дипломатические усилия по данному направлению.