Гендиректор МАГАТЭ Гросси намерен создать мощную защиту Запорожской АЭС

Гросси продолжает активно вести переговоры со всеми сторонами, которые хотят защитить ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, все проиграют, если произойдет ядерная авария, которая негативно скажется на окружающей среде и здоровье огромного количества людей. Он считает, что нельзя оставлять станцию незащищенной, и намерен довести дело до конца.