Депутат Госдумы Александр Мажуга связал престиж рабочих профессий с ростом востребованности среднего образования

Интерес к среднему специальному образованию среди российских школьников вырос в несколько раз. Соответствующей информацией поделился первый зампред комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Согласно материалу телеканала «360», эта тенденция связана с престижем рабочих профессий в России. На сегодняшний день в колледжи и училища идут выпускники как 9-х, так и 11-х классов, добавил парламентарий.
«Это связано и с повышением престижа инженерных, технических, рабочих профессий, а также с реализацией большого проекта "Профессионалитет", который как раз направлен на развитие колледжей и техникумов», — резюмировал Мажуга.
Соответствующий проект направлен на объединение учреждений среднего образования с предприятиями в специальные кластеры, резюмировал депутат Госдумы.