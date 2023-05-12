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Депутат Госдумы Александр Мажуга связал престиж рабочих профессий с ростом востребованности среднего образования

Общество
Депутат Госдумы Александр Мажуга связал престиж рабочих профессий с ростом востребованности среднего образования

Интерес к среднему специальному образованию среди российских школьников вырос в несколько раз. Соответствующей информацией поделился первый зампред комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Согласно материалу телеканала «360», эта тенденция связана с престижем рабочих профессий в России. На сегодняшний день в колледжи и училища идут выпускники как 9-х, так и 11-х классов, добавил парламентарий.

«Это связано и с повышением престижа инженерных, технических, рабочих профессий, а также с реализацией большого проекта "Профессионалитет", который как раз направлен на развитие колледжей и техникумов», — резюмировал Мажуга.

Соответствующий проект направлен на объединение учреждений среднего образования с предприятиями в специальные кластеры, резюмировал депутат Госдумы.
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