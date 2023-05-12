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Минобороны РФ предупредило россиян об украинских провокациях с помощью «повесток» в военкомат через e-mail

Общество
Минобороны РФ предупредило россиян об украинских провокациях с помощью «повесток» в военкомат через e-mail

Рассылка повесток в военкомат через e-mail не предусмотрена российским законодательством. Минобороны РФ рекомендовало жителям страны игнорировать такие письма.

«Повестки», приходящие россиянам на e-mail, не являются настоящими. Такая рассылка не предусмотрена законами РФ.

В ведомстве отметили, что часть звонков также является провокацией. Украинская сторона распространяет недостоверную информацию.

Ранее Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу. Нововведения связаны с принятием в стране закона о цифровизации учета солдат. Извещения о явке в военкомат начнут поступать в личные кабинеты на портале «Госуслуг» мужчинам, достигшим 18 лет.
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