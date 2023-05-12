К единой евразийской валюте: политолог Бредихин о подрыве гегемонии США

Создание антисанкционного блока — ответ коллективному Западу. Такое мнение в беседе с ФАН высказал российский историк, политолог и журналист Антон Бредихин.
Министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими заявил на Петербургском экономическом форуме, что страны, пострадавшие от санкций, должны создать «санкционный клуб» с целью выработки юридических механизмов для противостояния давлению.
«Почему мы должны использовать только доллар? Конечно же, надо исключить доллар как международную валюту. Мы должны заменить доллар своими национальными валютами. Это абсолютно исполнимо», — высказался министр.
Также он выдвинул инициативу создания внутри клуба системы передачи финансовых сообщений вместо SWIFT. По оценке Рахими, «санкционный клуб» способен спаять государства в противостоянии санкционному давлению Запада «в рамках суверенитета, закона и международного права».
«Когда мы говорим именно о валютной форме, то, как показывает практика, переход на взаиморасчеты в национальных валютах не лишен эффективности, — рассуждает эксперт. — Так как Иран является членом Шанхайской организации сотрудничества, также, как и Россия, Индия, Китай. В рамках ШОС должна быть введена единая для всей Евразии валюта».
Должны сохраняться и национальные валюты, но и создана и общая надстройка над ними, считает политолог.
«Тогда мы уйдем от расчетов и в долларах, и в евро и снимем ту зависимость, которая есть у стран мира от США», — резюмирует Антон Бредихин.
Как стало известно ранее, Иран намерен увеличить торговый оборот с ЕАЭС до десяти миллиардов долларов.