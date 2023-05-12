Ушел из жизни штурман первого российского победителя грузового зачета ралли «Дакар» Анатолий Кузьмин

Представители команды «КАМАЗ-мастер» — первого российского победителя грузового зачета ралли «Дакар» — сообщили о смерти штурмана коллектива Анатолия Кузьмина. Об уходе из жизни участника всемирно известного состязания пишет портал argumenti.ru.
Трагическое событие случилось еще 7 мая, но известно о нем стало только сейчас. Кузьмин был штурманом того легендарного российского экипажа, который стал победителем гонки «Гранада — Дакар» в 1996 году.
Вместе с Кузьминым в команду входили пилот Виктор Московских и механик Наиль Багаветдинов. Тогда Россия впервые завоевала первую ступень пьедестала в культовом ралли.