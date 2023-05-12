Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ушел из жизни штурман первого российского победителя грузового зачета ралли «Дакар» Анатолий Кузьмин

Общество
Ушел из жизни штурман первого российского победителя грузового зачета ралли «Дакар» Анатолий Кузьмин

Представители команды «КАМАЗ-мастер» — первого российского победителя грузового зачета ралли «Дакар» — сообщили о смерти штурмана коллектива Анатолия Кузьмина. Об уходе из жизни участника всемирно известного состязания пишет портал argumenti.ru.

Трагическое событие случилось еще 7 мая, но известно о нем стало только сейчас. Кузьмин был штурманом того легендарного российского экипажа, который стал победителем гонки «Гранада — Дакар» в 1996 году.

Вместе с Кузьминым в команду входили пилот Виктор Московских и механик Наиль Багаветдинов. Тогда Россия впервые завоевала первую ступень пьедестала в культовом ралли.
Дакар грузовое ралли анатолий кузьмин смерть победитель штурман
Военкоры ФАН