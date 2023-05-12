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Больше половины граждан РФ считают идеальной скромную свадьбу

Общество
Больше половины граждан РФ считают идеальной скромную свадьбу

Лишь 4% граждан РФ считают идеальной масштабную свадьбу с большим количеством гостей, застольем и подарками. Соответствующая информация следует из опроса, проведенного KP.RU.

Результаты исследования были обнародованы в пятницу, 12 мая. Более половины россиян (51%) убеждены, что скромная свадьба с небольшим количеством близких людей намного лучше, чем пышная. Еще треть респондентов (27%) заявили, что свадьбу вообще не следует праздновать: сразу же после росписи нужно отправиться в путешествие.

«Сейчас людей ни чем не удивишь, лучше расписаться и поехать вдвоем отдыхать», — указала одна из опрашиваемых.

Исследование проводилось среди читателей официального интернет-портала KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В опросе приняли участие 11,8 тысячи респондентов.
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