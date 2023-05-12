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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска

Происшествия
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Информацию подтвердил источник РИА Новости в парламенте, заявивший, что с представителем ЕР все в порядке. До обстрелов Турчак вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником возложил цветы к памятнику защитникам Донбасса в годовщину образования Луганской Народной Республики.

Ранее в Луганске раздались два взрыва. В результате обстрела вспыхнул пожар на машиностроительном производстве. Мирные граждане от действий ВСУ не пострадали.
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