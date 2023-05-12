Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска

Информацию подтвердил источник РИА Новости в парламенте, заявивший, что с представителем ЕР все в порядке. До обстрелов Турчак вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником возложил цветы к памятнику защитникам Донбасса в годовщину образования Луганской Народной Республики.