Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не пострадал при обстреле Луганска. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Информацию подтвердил источник РИА Новости в парламенте, заявивший, что с представителем ЕР все в порядке. До обстрелов Турчак вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником возложил цветы к памятнику защитникам Донбасса в годовщину образования Луганской Народной Республики.
Ранее в Луганске раздались два взрыва. В результате обстрела вспыхнул пожар на машиностроительном производстве. Мирные граждане от действий ВСУ не пострадали.