СМИ сообщили о подготовке базы для размещения американских БПЛА в Великобритании

Пока идет обучение, в Великобритании готовят материальную базу, чтобы разместить беспилотники и специалистов. Новые дроны придут на замену старым устройствам. ВВС должны получить в общей сложности 26 БПЛА. Характеристики MQ-9B Protector позволяют дрону находиться в воздухе 48 часов, что на 21 час больше, чем у прошлой модификации.