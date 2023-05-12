СМИ сообщили о подготовке базы для размещения американских БПЛА в Великобритании

Военно-воздушные силы Великобритании получат от США новые беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Речь идет о дронах MQ-9B Protector.
Британские военнослужащие обучаются управлению устройством. Изучать механизм действия они будут 12 недель. Информацию предоставляют на базе центра летных испытаний США в Гранд-Форксе, передает издание «Аргументы недели».
Пока идет обучение, в Великобритании готовят материальную базу, чтобы разместить беспилотники и специалистов. Новые дроны придут на замену старым устройствам. ВВС должны получить в общей сложности 26 БПЛА. Характеристики MQ-9B Protector позволяют дрону находиться в воздухе 48 часов, что на 21 час больше, чем у прошлой модификации.
Американские беспилотники этой системы закупают различные страны мира. Так, БПЛА были собраны для ВВС Нидерландов.