Маркетолог Николай Григорьев предложил создать законодательную базу для борьбы с рекламными звонками

Законодательная база будет обязывать сотовых операторов принимать соответствующие меры в отношении компаний, которые используют в качестве рекламы холодные обзвоны. Таким мнением поделился член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.
Следует отметить, что ранее вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести штрафы до 150 тысяч рублей за рекламные звонки на номера абонентов, которые не соглашались на получение подобных оповещений.
В беседе с газетой «Взгляд» эксперт отметил, что подобное решение будет неэффективным в борьбе с телефонными спамерами, поскольку не будет возможности отследить такие разговоры из-за отсутствия специальных служб. Также Григорьев добавил, что в настоящий момент компании, которые практикуют такой способ рекламы, могут представляться своими конкурентами, таким образом устраняя их с рынка.
Маркетолог предложил несколько способов борьбы с холодными звонками. По его словам, можно использовать специальную услугу, которая показывает абонентам адресат звонка, а также может определить номер как спам. Но более эффективным в решении этой проблемы будет создание законодательной базы, заключил Григорьев.