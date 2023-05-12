Маркетолог Николай Григорьев предложил создать законодательную базу для борьбы с рекламными звонками

В беседе с газетой «Взгляд» эксперт отметил, что подобное решение будет неэффективным в борьбе с телефонными спамерами, поскольку не будет возможности отследить такие разговоры из-за отсутствия специальных служб. Также Григорьев добавил, что в настоящий момент компании, которые практикуют такой способ рекламы, могут представляться своими конкурентами, таким образом устраняя их с рынка.