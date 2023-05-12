Министр образования ЦАР: сотрудничество с Россией может повысить качество здравоохранения в республике

Банги, 12 мая. Министр высшего образования Центральноафриканской Республики Жан-Лоран Сисса-Магале заявил о том, что сотрудничество с Россией может повысить уровень квалификации медицинского персонала и качество здравоохранения республики.
Глава ведомства отметил наличие между РФ и ЦАР крепких партнерских отношений в военной сфере, однако подчеркнул, что страны могли бы осваивать и другие векторы взаимодействия. В частности, он отметил важность улучшения подготовки врачей республики, которую возможно осуществить с помощью обучения в России. Также, по мнению министра, вирусологи из РФ могут передать опыт создания и производства вакцин, что будет благоприятствовать эпидемиологической ситуации в стране.
В преддверии саммита «Россия — Африка» Сисса-Магале рассказал о своих надеждах на то, что мероприятие даст импульс к многоаспектному сотрудничеству Москвы и Банги. Он отметил, что на полях форума могут быть подписаны соглашения, касающиеся высшего образования и научных исследований.
Ранее сотрудники посольства РФ в ЦАР обсудили возможности обучения центральноафриканских студентов в российских вузах. По итогам встречи дипломаты сформировали список абитуриентов, которые могут претендовать на государственную стипендию.