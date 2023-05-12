Министр образования ЦАР: сотрудничество с Россией может повысить качество здравоохранения в республике

Глава ведомства отметил наличие между РФ и ЦАР крепких партнерских отношений в военной сфере, однако подчеркнул, что страны могли бы осваивать и другие векторы взаимодействия. В частности, он отметил важность улучшения подготовки врачей республики, которую возможно осуществить с помощью обучения в России. Также, по мнению министра, вирусологи из РФ могут передать опыт создания и производства вакцин, что будет благоприятствовать эпидемиологической ситуации в стране.