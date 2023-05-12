Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрел Луганска попыткой киевского режима запугать мирных жителей

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отреагировал в своем Telegram-канале на обстрелы со стороны ВСУ Ленинского района Луганска вечером 12 мая.
Отмечается, что в этот день ЛНР отмечает годовщину образования республики. По словам Пасечника, обстрел города в праздник является очередной попыткой со стороны Украины запугать мирных жителей Луганска.
Врио главы ЛНР заявил, что на месте взрывов работают пожарные и оперативные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Также Пасечник сообщил о личном контроле ситуации и попросил сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что после двух взрывов на «Машиностроительном заводе «100» в Луганске начался пожар. От фасада здания в небо поднимается столб черного дыма.