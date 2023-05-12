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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрел Луганска попыткой киевского режима запугать мирных жителей

Происшествия
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал обстрел Луганска попыткой киевского режима запугать мирных жителей

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отреагировал в своем Telegram-канале на обстрелы со стороны ВСУ Ленинского района Луганска вечером 12 мая.

Отмечается, что в этот день ЛНР отмечает годовщину образования республики. По словам Пасечника, обстрел города в праздник является очередной попыткой со стороны Украины запугать мирных жителей Луганска.

Врио главы ЛНР заявил, что на месте взрывов работают пожарные и оперативные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Также Пасечник сообщил о личном контроле ситуации и попросил сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что после двух взрывов на «Машиностроительном заводе «100» в Луганске начался пожар. От фасада здания в небо поднимается столб черного дыма.
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