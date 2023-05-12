Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото чемпионата мира в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе до 100 кг на соревнованиях в Дохе.
В финальном противостоянии россиянин переборол двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Бронзу поделили представитель Азербайджана Зелим Коцоев и израильтянин Петер Пальчик. Другой российский дзюдоист проиграл Пальчику на этапе четвертьфинала турнира. Медаль Адамяна стала первой в копилке сборной РФ на этом чемпионате.
В женском дзюдо в весовой категории до 78 кг лучшей стала представительница Израиля Инбар Ланир. Россиянка Александра Бабинцева, завоевавшая бронзу на чемпионате мира 2018 года, выбыла из соревнований в 1/8 финала.
Примечательно, что российские борцы принимают участие в этих международных стартах, а вот болельщиков с георгиевскими лентами вывели из зала, где проходят состязания.