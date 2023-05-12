Гала-концерты звезд оперы и балета пройдут на сцене Александринского театра в Петербурге 7 и 8 июля

Каждый гала-концерт начнется в 19:00 и будет длиться около двух часов (2 отделения по 50 минут, антракт 20 минут). Отмечается, что мероприятия пройдут в поддержку приюта «Благодать». Последний был создан в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре для сирот-выпускников детских домов.