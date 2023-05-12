Гала-концерты звезд оперы и балета пройдут на сцене Александринского театра в Петербурге 7 и 8 июля

Благотворительные гала-концерты звезд оперы и балета состоятся на сцене Александринского театра в Петербурге ко Дню семьи, любви и верности 7 и 8 июля. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Классика и современность», пишет «Петербургский Дневник».
По словам организаторов, в концертах примут участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды балета Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терешкина, примы и премьеры Мариинского театра Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, а также солисты Большого, Михайловского театров и другие артисты. Зрителям представят самые знаменитые отрывки из всемирно известных опер и балетов — «Баядерка», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и другие постановки.
Каждый гала-концерт начнется в 19:00 и будет длиться около двух часов (2 отделения по 50 минут, антракт 20 минут). Отмечается, что мероприятия пройдут в поддержку приюта «Благодать». Последний был создан в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре для сирот-выпускников детских домов.