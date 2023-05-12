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Молодой человек получил открытый перелом ноги при взрыве газового баллона в подъезде дома в Троицке

Происшествия
Молодой человек получил открытый перелом ноги при взрыве газового баллона в подъезде дома в Троицке

В подъезде жилого дома в московском Троицке взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадал молодой человек.

Газовый баллон находился в коробке, которую пнул 18-летний парень. В результате произошел взрыв. У молодого человека диагностирован открытый перелом ноги, сообщает SHOT в своем Telegram-канале. Прочие детали инцидента уточняются.

Ранее в Челябинской области мужчину задержали за испытания самодельного взрывного устройства в лесу. Местный житель собирал взрывчатку из подручных средств в квартире на улице Бородинской. В результате он стал фигурантом уголовного дела за несанкционированное изготовление оружия.
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