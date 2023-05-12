Молодой человек получил открытый перелом ноги при взрыве газового баллона в подъезде дома в Троицке

Ранее в Челябинской области мужчину задержали за испытания самодельного взрывного устройства в лесу. Местный житель собирал взрывчатку из подручных средств в квартире на улице Бородинской. В результате он стал фигурантом уголовного дела за несанкционированное изготовление оружия.