Младенца госпитализировали после ДТП на 90-м километре КАД в Петербурге

Ранее на 144-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В обе стороны образовались транспортные заторы в связи с перекрытием движения. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало. Сотрудники ГИБДД и МЧС занимаются установлением деталей инцидента.