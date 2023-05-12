Младенца госпитализировали после ДТП на 90-м километре КАД в Петербурге

На 90-м километре КАД в Петербурге произошло ДТП. В результате инцидента пострадал месячный ребенок.
Младенец был госпитализирован, передает «78» в своем Telegram-канале. Информация о его состоянии и деталях ДТП уточняется.
Ранее на 144-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В обе стороны образовались транспортные заторы в связи с перекрытием движения. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало. Сотрудники ГИБДД и МЧС занимаются установлением деталей инцидента.