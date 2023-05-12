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Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова: жители Луганска не пострадали в результате обстрела

Происшествия
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова: жители Луганска не пострадали в результате обстрела

Мирные граждане Луганска не пострадали в результате обстрела населенного пункта. Соответствующей информацией поделилась сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Инцидент произошел 12 мая, в пятницу. Прежде стало известно, что вечером горожане сообщили о двух взрывах в Луганске. Киевский режим использовал ракету дальностью 150 км при обстреле населенного пункта, рассказал Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Прежде ФАН опубликовал в Сети эксклюзивные кадры последствий произошедшего в Луганске в пятницу.
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