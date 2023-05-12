Золото теряет вес: биржевой обозреватель о ситуации с благородным металлом

Как указывает эксперт, центральным событием для золота стала публикация на этой неделе данных по инфляции в Соединенных Штатах. В апреле она показала значение 4,9% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза в 5%. Выходили данные и по индексу потребления. В апреле они оказались также лучше прогноза — в месяц 0,3%. Также 11 мая выходили данные по заявкам на пособия по безработице, они показали рост на 264 тысячи, хотя он ожидался на 245 тысяч, что также является не совсем хорошими данными.