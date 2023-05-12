Золото теряет вес: биржевой обозреватель о ситуации с благородным металлом

Золото теряет в цене, констатирует аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам торгов 11 мая оно отметилось снижением на 0,7% с отметки 2030 долларов к отметке 2015 долларов за тройскую унцию, — отмечает он. — В целом, за неделю снижение составило 0,7%, хотя в течение недели золото тянулось и вверх».
Как указывает эксперт, центральным событием для золота стала публикация на этой неделе данных по инфляции в Соединенных Штатах. В апреле она показала значение 4,9% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза в 5%. Выходили данные и по индексу потребления. В апреле они оказались также лучше прогноза — в месяц 0,3%. Также 11 мая выходили данные по заявкам на пособия по безработице, они показали рост на 264 тысячи, хотя он ожидался на 245 тысяч, что также является не совсем хорошими данными.
«В целом, несмотря на то, что данные по инфляции вышли неплохие (лучше прогнозов), инфляция остается довольно высокой и здесь ожидания участников рынка стали сводиться к тому, что на следующем заседании ФРС ставку, скорее всего, не поднимет, но и снижать ее в этом году не будет», — прогнозирует аналитик.
И это все-таки негатив для золота. Оно находилось под небольшим давлением плюс поддержку золоту на неделе оказывала ситуация с госдолгом США.
«Продолжаются дебаты: президент США Джозеф Байден пытается договориться с республиканцами», — резюмирует Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, Центробанки всего мира скупили рекордное количество золота.