Московские музеи и галереи проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках акции «Ночь в музее»

Она добавила, что в списке участвующих учреждений культуры и искусства более 220 предложений. При этом столичные музеи также распахнут двери для всех желающих изучить их самостоятельно. Начало большинства мероприятий — в 19:00. Некоторые площадки будут работать по собственному графику.