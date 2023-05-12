Московские музеи и галереи проведут более 220 выставок и экскурсий в рамках акции «Ночь в музее»

Многочисленные мероприятия фестиваля «Ночь в музее» состоятся в Москве в субботу, 20 мая. Заместительница мэра Наталья Сергунина заявила, что среди участников — выставочные пространства, галереи, библиотеки, парки, театры, сообщают обозреватели НТВ.
«В этом году "Ночь в музее" пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях», — сказала чиновница.
Она добавила, что в списке участвующих учреждений культуры и искусства более 220 предложений. При этом столичные музеи также распахнут двери для всех желающих изучить их самостоятельно. Начало большинства мероприятий — в 19:00. Некоторые площадки будут работать по собственному графику.
До этого в столице проходило схожее по формату проведения событие с участием московских театров — «Ночь театров».