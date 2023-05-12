Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту

Кабмин одобрил и внес на ратификацию в Государственную думу РФ межправительственное соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту. Это следует из текста постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Накануне правительство РФ рассмотрело документ, направленный на расширение российско-китайского энергетического сотрудничества. В нем определяются основные условия взаимодействия стран при проектировании, строительстве и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-3».
Правительство постановило одобрить соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Также в Госдуму внесен проект одноименного федерального закона.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества стран. В ходе встрече был обсужден график предстоящих контактов, а также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление отношений.