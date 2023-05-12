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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: медсестру никогда не заменят роботы или компьютер

Общество
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: медсестру никогда не заменят роботы или компьютер

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил главных помощниц врачей с Международным днем медицинской сестры. Как передает «Взгляд.ру», глава ведомства в своей праздничной речи подчеркнул важность и необходимость их работы.

По словам Мурашко, профессия медсестры требует «высочайшего профессионализма, огромного терпения, доброты, участия, умения сопереживать больному, принимать его страдания близко к сердцу». Он отметил, что во времена развития искусственного интеллекта работу медработника все равно не смогут заменить роботы или компьютеры.

«Благодарю всех медицинских сестер за бескорыстную помощь тем, кто в этом нуждается, за самоотверженный труд и верность профессии», — добавил министр.

Согласно информации издания, на сегодняшний день в больницах по всей России работают более одного миллиона медицинских сестер. Каждый год около 100 тысяч абитуриенток идут учиться по программе среднего медицинского образования.
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