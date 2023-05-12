Праздник корюшки пройдет 13–14 мая в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

В Праздничную программу входят: акция «Зарыбление» по выпуску тысяч мальков корюшки в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке, и конечно же дегустация ароматной жаренной рыбки.