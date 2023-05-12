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Праздник корюшки пройдет 13–14 мая в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Общество
Праздник корюшки пройдет 13–14 мая в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Праздник рыбки корюшки пройдет в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости в период с 13 по 14 мая, сообщает kp.ru.

«Второй год мы проводим этот праздник на территории Петропавловской крепости», — заявил директор Морской академии Виктор Никитин.

В Праздничную программу входят: акция «Зарыбление» по выпуску тысяч мальков корюшки в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке, и конечно же дегустация ароматной жаренной рыбки.

Музыкальное сопровождение фестиваля будет от Хиля-младшего и группы «Филармония».

Напомним, что в этом году, как всегда, корюшку начали добывать еще в апреле месяце.
праздник корюшки санкт-петербург петропавловская крепость
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