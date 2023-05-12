Прокурор Горного Ливана обвинила главу ЦБ в незаконном обогащении

В частности, наибольшую активность на этом поприще прокурор развернула после начала антиправительственных демонстраций в 2019 году. Ранее Аун расследовала многие резонансные дела о коррупции и халатности в высших эшелонах власти, в том числе связанные с взрывом в порту Бейрута. В прошлом году она обвинила Саламе в хищении крупной суммы из центрального банка республики. Прокурор смогла добиться заключения чиновника под стражу, однако вскоре его выпустили под залог в 3,7 млн долларов. Кроме того, в декабре 2022-го была задержана и Салиба: банкир якобы тратил незаконно добытые средства на дорогие подарки актрисе.