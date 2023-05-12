Прокурор Горного Ливана обвинила главу ЦБ в незаконном обогащении

Гада Аун направила в суд запрос на арест банкира и его предполагаемых сообщников.
Прокурор Горного Ливана Гада Аун выдвинула обвинения в незаконном обогащении против главы центрального банка республики Риада Саламе, его жены Нады и ливанской актрисы Стефани Салиба.
Аун попросила главного следственного судью региона Николя Мансура заочно выдать ордера на арест подозреваемых. Кроме того, она подала жалобу на банк Ливана и Персидского залива, в котором хранятся крупные средства Салиба. Ранее прокурор инициировала разбирательство против еще одной местной кредитно-финансовой организации — BankMed — по обвинению в отмывании денег.
Стоит отметить, что Аун, отстраненная от должности 4 мая, по-прежнему продолжает выполнять свои обязанности. Как сообщается, она обжаловала решение суда в вышестоящих инстанциях и теперь может занимать пост прокурора до окончания рассмотрения апелляции. Официально причины увольнения не разглашались, но наблюдатели полагают, что поводом послужили инициированные ею уголовные дела в отношении представителей власти и крупных бизнесменов.
В частности, наибольшую активность на этом поприще прокурор развернула после начала антиправительственных демонстраций в 2019 году. Ранее Аун расследовала многие резонансные дела о коррупции и халатности в высших эшелонах власти, в том числе связанные с взрывом в порту Бейрута. В прошлом году она обвинила Саламе в хищении крупной суммы из центрального банка республики. Прокурор смогла добиться заключения чиновника под стражу, однако вскоре его выпустили под залог в 3,7 млн долларов. Кроме того, в декабре 2022-го была задержана и Салиба: банкир якобы тратил незаконно добытые средства на дорогие подарки актрисе.
В настоящее время против Риада Саламе возбуждены уголовные дела сразу в нескольких странах Европы. Он обвиняется в хищении более 330 миллионов долларов, причем в мошеннических схемах замешаны и его родственники. Ожидается, что суд Франции 16 мая выдвинет банкиру предварительные обвинения в коррупции.