Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки на севере Севастополя тренировкой Черноморского флота

Громкие звуки, доносящиеся с северной части Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, в городе царит спокойная обстановка. Звуки вызваны тренировкой Черноморского флота на территории воинской части, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее, 7 мая, губернатор рассказал о ночном отражении атаки на Севастополь силами ПВО и средствами РЭБ. Всего в направлении Крыма и Севастополя ВСУ запустили более десяти беспилотников. Объекты городской инфраструктуры не пострадали. Экстренные службы продолжают контролировать обстановку, отметил Развожаев.