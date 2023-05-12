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Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки на севере Севастополя тренировкой Черноморского флота

Общество
Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки на севере Севастополя тренировкой Черноморского флота

Громкие звуки, доносящиеся с северной части Севастополя, вызваны тренировкой Черноморского флота. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

По словам губернатора, в городе царит спокойная обстановка. Звуки вызваны тренировкой Черноморского флота на территории воинской части, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее, 7 мая, губернатор рассказал о ночном отражении атаки на Севастополь силами ПВО и средствами РЭБ. Всего в направлении Крыма и Севастополя ВСУ запустили более десяти беспилотников. Объекты городской инфраструктуры не пострадали. Экстренные службы продолжают контролировать обстановку, отметил Развожаев.
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