Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки на севере Севастополя тренировкой Черноморского флота

Ранее, 7 мая, губернатор рассказал о ночном отражении атаки на Севастополь силами ПВО и средствами РЭБ. Всего в направлении Крыма и Севастополя ВСУ запустили более десяти беспилотников. Объекты городской инфраструктуры не пострадали. Экстренные службы продолжают контролировать обстановку, отметил Развожаев.