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Суд арестовал москвичку, которая зарезала своего четырехлетнего ребенка

Происшествия
Суд арестовал москвичку, которая зарезала своего четырехлетнего ребенка

Московский суд заключил под стражу женщину, которая зарезала ножом своего ребенка. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ведомства.

Об этом стало известно в пятницу, 12 мая. В настоящий момент ведутся следственные действия, целью которых является закрепление доказательственной базы.

«Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили сотрудники следственного комитета.

В ходе расследования стало известно, что перед нанесением ножевых ударов своему ребенку москвичка задушила его. Уточняется, что с 2012 года женщина проходит лечение в одном из психо-неврологических диспансеров столицы.
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