Суд арестовал москвичку, которая зарезала своего четырехлетнего ребенка

Московский суд заключил под стражу женщину, которая зарезала ножом своего ребенка. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ведомства.
Об этом стало известно в пятницу, 12 мая. В настоящий момент ведутся следственные действия, целью которых является закрепление доказательственной базы.
«Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили сотрудники следственного комитета.
В ходе расследования стало известно, что перед нанесением ножевых ударов своему ребенку москвичка задушила его. Уточняется, что с 2012 года женщина проходит лечение в одном из психо-неврологических диспансеров столицы.